شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف عبر تلفزيون ”الخليج 365” تكليف الأهلى لحارسه بمهام أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن مسئولو النادى الأهلى كلفوا محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، بمهام قائد الأحمر، بعد رحيل أحمد فتحى، رسميًا عن صفوف الفريق للانتقال إلى نادى بيراميدز عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

لمتابعة فيديو لايف محمد شبانة كاملًا عبر تلفزيون الخليج 365

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أبلغ لاعبى الأهلى بتقلد محمد الشناوى منصب قائد الفريق رسميًا بداية من المباراة المقبلة أمام الزمالك فى نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا.

وتأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى سيجمع بينهما يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، بعدما تخطى الأحمر عقبة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، فيما تخطى الزمالك الرجاء المغربى فى الدور ذاته بنتجية 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بنصف النهائى الإفريقى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.