شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 5 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويحتل كريم عريبي لاعب النجم الساحلي التونسي صدارة ترتيب الهدافين في البطولة برصيد 10 اهداف يليه مصطفي محمد برصيد 8 اهداف ، ويتساوى كل من اشرف بن شرقي وجاكسون موليكا برصيد 7 اهداف لكل منهما يحتلان بها المركزين الثالث والرابع علي الترتيب.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 5 / 11 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.