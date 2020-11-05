شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار قاتل لألميريا على حساب ساباديل في «السكوندا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي ألميريا فوزاً قاتلاً على حساب ساباديل، بمنافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الاسباني للدرجة الثانية "السكوندا".
تقدم ألميريا عن طريق أكيتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 13 وتعادل ستوتشكوف لسباباديل في الدقيقة 39 قبل أن يسجل رامازاني هدفاً قاتلاً من صافرة النهاية يمنح به النقاط الثلاثة لألميريا.
ولعب ألميريا منقوصاً منذ الدقيقة منذ الدقيقة 43 من عمر اللقاء بعد طرد لاعبه برابيرنس.
الفوز رفع رصيد ألميريا للنقطة 14 واحتل المركز التاسع، وجمد من رصيد ساباديل عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.
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