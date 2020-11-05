شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة بشأن حضور الجماهير نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاف، قرارًا مفاجئٍ، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن إمكانية حضور جماهير في نهائي البطولة بين الأهلي والزمالك. ووافق الكاف على طلب اتحاد الكرة بحضور 10 ألاف مشجع لكلا الفريقين، في المباراة النهائية بين المارد الأحمر والفارس الأبيض. ويتبقي فقط حصول الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال توجيه خطاب إلي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، للحصول على موافقة الأمن بشأن حضور الجماهير. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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