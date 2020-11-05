ليفربول يستعيد ألكانتارا وفابينيو قبل موقعة السيتي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، مفاجأة للألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، باستعادة ثنائي الفريق بعد تعافيهم من الإصابة. ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، مساء الأحد المقبل على ملعب الأول، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكدت الصحيفة، أن ليفربول يستعيد الثنائي تياجو ألكانتارا وفابينيو، للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا. وأوضحت الصحيفة، أن "فابينيو" سيعود إلى مباريات الريدز بعد نهاية فترة التوقف الدولية في 25 من شهر نوفمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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