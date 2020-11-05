شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل المدير التنفيذي للوزارة عقب تعافيه من الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا ، واطمئن الوزير على تعافي الشيخ بشكل نهائي وإجراءه لكافة التحاليل والمسحات التي أثبتت شفائه تماماً من الإصابة .

وبدأ الشيخ اليوم الخميس ممارسة عمله ومتابعة كافة الملفات والمهام الخاصة بمختلف المشروعات والأنشطة بالوزارة والمكلف بها من وزير الشباب والرياضة، وذلك عقب تغيبه خلال الفترة الماضية ومكوثه بالحجر المنزلى قرابة شهر كامل بعد إصابته بكورونا

وشهد اليوم عقد جلسة مطولة للوزير حضرها أحمد الشيخ والمستشار القانوني محمد دياب والمستشار القانوني طارق أبو زيد وتم مناقشة العديد من الموضوعات. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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