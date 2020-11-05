شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يحسم القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي فى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، حسم القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و 17 نوفمبر ضمن برنامج الاعداد لنهائيات دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو يوليو المقبل.وواصل المنتخب الأولمبي تدريباته بمعسكره المفتوح علي ملاعب استاد القاهرة استعدادا للمباراتين. وتحدث شوقي غريب مع اللاعبين عن المباراتين القادمتين، خاصة مواجهة كوريا الجنوبية، حيث أكد إنها مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية العالية وهو ماظهر في بطولة آسيا التي فاز بها الفريق الكوري. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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