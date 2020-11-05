شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج: النني لا يُصدق لا أدري كيف فعل ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد بيير إيمريك أوباميانج، قائد أرسنال، بزميله محمد النني بعد عروضه المميزة مؤخرا، خاصة مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة.

وقال أوباميانج: «محمد النني قدّم أداء رائعا في خط الوسط، وأعتقد أن فترة الإعارة كانت مفيدة له، لقد اكتسب مزيدا من الخبرة وعاد وصار لاعبا مهما جدا لنا يلعب بشكل لا يُصدَق منذ عودته للنادي».

وأضاف: «لا أعرف لو كنتم شاهدتم الفيديو الذي يركض فيه في نهاية المباراة، لا أدري كيف فعل ذلك، وهذه هي الطاقة التي يمتلكها، وهذا ما نريده جميعا كفريق، نريد جميعا أن نلعب بهذه الطريقة».

وتابع : «لا أعرف لو كنتم شاهدتم الفيديو الذي يركض فيه في نهاية المباراة، لا أدري كيف فعل ذلك، وهذه هي الطاقة التي يمتلكها، وهذا ما نريده جميعا كفريق، نريد جميعا أن نلعب بهذه الطريقة، ونريد أن نقدّم كل شيء في كل دقيقة، وهذا تحديدا ما يفعله النني».

وقال: «إنه فتى مرح، وأعتقد أننا متشابهان، كلانا يبتسم طوال الوقت ويمتلك روحا إيجابية، ولذا فإن الوضع يكون مرحا عندما نكون سويا، نضحك كثيرا، ومن الرائع حقا التواجد معه»

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قد ذكرت أن نادي أرسنال يفكر في تجديد عقد النني بعد عروضه الرائعة مؤخرا بقميص المدفعجية.

النني قدّم عرضا كرويا هائلا في انتصار فريقه الثمين على مانشستر يونايتد قبل أيام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.