شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: مع احترامي لرونالدو مصطفى محمد أحد أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي خالد الغندور على صعود الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: «لأول مرة في التاريخ يُلعب نهائي بين فريقين من بلد واحد ومن مباراة واحدة وفي وجود السوشيال ميديا وتطبيق تقنية الفار».

وأضاف الغندور، خلال تصريحات لقناة الزمالك: «بالتأكيد جمهور الزمالك لم يتمنَ فوز الأهلي في نسخة نهائي دوري الأبطال 2017 و2018 وهذه طبيعة كرة القدم في العالم كله وطبيعي إني أقول يارب الأهلي يخسر لأني زملكاوي وعايز فريقي يكسب».

وتابع الغندور: «لابد يكون هناك توازن في طرح الأمور واستقبال الضيوف واللي شفته بعد فوز الأهلي على الوداد غير اللي شفته بعد فوز الزمالك على الرجاء».

وأضاف الغندور: «الزمالك تعرض لهجوم كبير من المواقع المصرية قبل مباراة الرجاء المغربي»، وأردف: «التحكيم الأفريقي به كوارث عديدة رغم تطبيق تقنية الفار وفوزي لقجع لعب دورا في تأجيل مباراة الرجاء المغربي أكثر من مرة».

قال الغندور: «عندنا واحد من أفضل لاعبي ضربات الرأس في العالم هو مصطفى محمد واللي جاب جون عالمي وعندنا موهبة عالمية، مع احترامي لرونالدو»، وذلك في تعليق منه فيما يخص الحديث عن مستوى مصطفى محمد المتألق مؤخرا مع فريقه في المنافسات المختلفة.