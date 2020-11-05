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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل لقاء فياريال الاسباني في الدوري الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
ادت الامطار الغزيرة والمياه التي تجمعت بشكل كبير في ملعب لا سيراميكا معقل نادي فياريال الاسباني الى تاجيل انطلاقة اللقاء الذي يجمعه مع ماكابي تل ابيب في الدوري الاوروبي لكرة القدم.
وكان من المفترض ان يخوض الفريقان اللقاء لحساب دور المجموعات لبطولة الدوري الاوروبي الا ان المياه التي تجمعت بشكل كبير فوق ارضية الملعب حالت دون انطلاق اللقاء في موعده وتاجل الانطلاق ريثما يتم تحضير الملعب.
يذكر ان فياريال يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد منافسه قبل انطلاق المواجهة بينهما.
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