رئيس اليويفا لمارادونا: هذه مباراة يجب أن تفوز بها لأن الأساطير خالدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

أرسل رئيس ​الاتحاد الاوروبي لكرة القدم​ ​ألكسندر تشيفرين​، رسالة دعم للأسطورة الأرجنتينية، ​دييغو أرماندو مارادونا​.



وأشار تشيفرين في رسالته "عزيزي دييغو، حين يعرف العالم أن الفتى الذهبي يعاني مشكلات صحية، يعم الحزن جميع مشجعي كرة القدم في أنحاء الكوكب".

وأضاف "تبث أحدث الأنباء الهدوء لحسن الحظ، وأود أن أتمنى لك سرعة وتمام الشفاء باسم الجميع في يويفا".

وختم تشيفرين "هذه مباراة يجب أن تفوز بها، لأن الأساطير خالدة .. أتمنى من كل قلبي، أن تكون هذه مجرد كبوة مؤقتة".