لويس البرتو جاهز لمواجهة يوفنتوس بعد شفائه من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

اكد الاسباني لويس ألبرتو لاعب ​لاتسيو​ الإيطالي انه شفي تماما من فيروس كورونا واصبح جاهزا لمواجهة ​يوفنتوس​ في الكالتشيو الاحد المقبل.



ونشر اللاعب صورة على حسابه عبر إنستغرام لاختبار كورونا السلبي وهذا يعني أنه يجب أن يكون متاحًا في الوقت المناسب إذا كان بإمكانه اجتياز اختبار اللياقة في الدوري الإيطالي لمباراة يوفنتوس.

وسبق وأكد فابيو روديا طبيب لاتسيو الإيطالي أن النادي لديه بعض الشكوك بشأن المسحات التي خضع لها الفريق الخاصة بفيروس كورونا من قبل الاتحاد الأوروبي قبل مواجهة كلوب بروج الأسبوع الماضي.