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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لويس البرتو جاهز لمواجهة يوفنتوس بعد شفائه من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
اكد الاسباني لويس ألبرتو لاعب لاتسيو الإيطالي انه شفي تماما من فيروس كورونا واصبح جاهزا لمواجهة يوفنتوس في الكالتشيو الاحد المقبل.
ونشر اللاعب صورة على حسابه عبر إنستغرام لاختبار كورونا السلبي وهذا يعني أنه يجب أن يكون متاحًا في الوقت المناسب إذا كان بإمكانه اجتياز اختبار اللياقة في الدوري الإيطالي لمباراة يوفنتوس.
وسبق وأكد فابيو روديا طبيب لاتسيو الإيطالي أن النادي لديه بعض الشكوك بشأن المسحات التي خضع لها الفريق الخاصة بفيروس كورونا من قبل الاتحاد الأوروبي قبل مواجهة كلوب بروج الأسبوع الماضي.
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