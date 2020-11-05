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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: عندما تفوز ولكن لا تلعب بشكل جيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
علّق مدرب نادي توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو بطريقة ساخرة على إنتصار فريقه 3-1 أمام لودوغوريتس البلغاري مساء الخميس على ملعب "لودوغوريتس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في الدوري الأوروبي.
ونشر مورينيو صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وهو يجلس على الأريكة ويتناول شرائح البطاطس معلقاً عليها: "عندما تفوز، ولكن لا تلعب بشكل جيد!".
وبعد الفوز الذي حققه السبيرز إستطاع تصدر المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط من إنتصارين وخسارة واحدة فيما يتذيل لودوغوريتس ترتيب المجموعة بدون أي نقطة بعد 3 هزائم.
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