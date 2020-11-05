أكبر سباق عالمي للسيارات في العروس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السعودية أمس عن استضافة أكبر السباقات العالمية في السيارات «فورمولا 1» خلال نوفمبر المقبل في بجدة.

وكشف وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل خلال مؤتمر صحفي عقده على شاطئ العروس بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، عن استضافة الحدث العالمي.

وقال: في ظل الدعم الكبير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، نسعد باستضافة المملكة للسباق العالمي الشهير «فورمولا 1 السعودية» في نوفمبر من 2021 بجدة، والذي يعد أهم وأكبر السباقات العالمية في عالم السيارات.

وأضاف «تستمر رؤية بلادنا في تحقيق أهدافها برعاية من صانع الرؤية، لنحقق شغف محبي رياضة المحركات ونحفز الهواة نحو الاحتراف العالمي».

وقال إن الاستضافة أتت تماشيا مع خطة الرؤية 2030، وهي خطوة تحفيز للمستثمرين للدخول في مجال الرياضة بحكم حرص المملكة على زيادة الاهتمام بالرياضات المختلفة، وشدد على أننا «سنظهر للعالم صورتنا الحقيقية».

وأكدت وزارة الاستثمار على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الإعلان عن استضافة الحدث العالمي، أن قطاع الرياضي من القطاعات الاستثمارية الجاذبة في المملكة، وتسهم استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية بالتعريف بهذا القطاع وتسليط الضوء على فرصه الاستثمارية الواعدة.