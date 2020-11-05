الباطن وضمك في تحدي أبها والفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض فريقا الباطن وضمك مواجهتين مهمتين أمام أبها والفيصلي اليوم، ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. يستضيف الباطن (3 نقاط) في حفر الباطن منافسه أبها (4 نقاط) على ملعب الباطن، حيث يسعى صاحب الأرض بقيادة مدربه خوسيه جاريدو لتحقيق نتيجة إيجابية عقب الفوز على الرائد في الجولة الماضية، معتمدا على المغربيين يوسف الجبلي ومحمد رايحي والأنجولي فابيو ابرو في خط المقدمة، بينما يدخل أبها بالطموح نفسه عقب الفوز على الاتفاق في الجولة السابقة، حيث سيعمد التونسي عبدالرزاق الشابي على تحركات المغربي سعد بقير والأسترالي كريج قودوين. وفي المباراة الثانية يستضيف ضمك الذي لم يحصل على أي نقطة حتى الآن، منافسه الفيصلي (7 نقاط) على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز وفي المباراة الثانية يستضيف ضمك الذي لم يحصل على أي نقطة حتى الآن، منافسه الفيصلي (7 نقاط) على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، ويأمل في تحقيق الفوز الأول في المنافسة.

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