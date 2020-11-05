الاتفاق طريق الهلال لتعزيز الصدارة

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قبل المواجهة: ‏يفتقد الاتفاق صالح القميزي الموقوف بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية.

سيعمد مدرب الفريق خالد العطوي للاستغناء عن استراتيجية الصناعة من الخلف نتيجة قوة ضغط هجوم الهلال.

تركيز خالد العطوي على التسديد من خارج منطقة الجزاء واستغلال الكرات الثابتة.

الجزائري رايس مبولحي والمغربي وليد أزارو من أهم الأسماء الأجنبية بقائمة الاتفاق.

يسعى الهلال إلى استغلال تعثر النصر المنافس الأول للفريق كمحفز لمواصلة الانتصارات.

اكتمال صفوف الفريق الأزرق الأجنبية والمحلية.

عودة الأسد الفرنسي جوميز للتسجيل في المباراة الماضية ستشكل قوة بهجوم الفريق.

جاهزية الثنائي عبدالله عطيف والأرجنتيني لوسيانو فيتو للقاء اليوم.

اعتماد رازفان لىشيسكو على تكثيف خط المنتصف وتنويع اللعب عن طريق الأطراف.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الهلال (7نقاط) بطل النسخة السابقة مساء اليوم ضيفا ثقيلا على الاتفاق (6 نقاط) لحساب ‏الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ‏في مواجهة يطمح من خلالها بطل النسخة الماضية الهلال إلى مواصلة مشواره في صدارة الترتيب، في حين يسعى الاتفاق لتعويض خسارته السابقة أمام أبها.

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