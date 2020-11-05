شكرا لقرائتكم خبر الغيابات تهدد مواجهة الاتحاد والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنوعت أسباب الغيابات ما بين الإصابة بفيروس كورونا أو الإصابات المتعلقة بالملاعب، وأبرزها الإصابات العضلية وهي التي سيغيب بسببها من فريق الاتحاد كل من عبدالرحمن العبود وفهد المولد.وبينما يغيب 7 لاعبين من فريق التعاون بسبب فيروس كورونا في مقابل إصابة وحيدة تعرض لها حارس المرمى الاحتياطي فواز القرني، ضمت قائمة مصابي فريق التعاون كل من كاسيو واميسي وتوامبا وسانتوس وإبراهيم الزبيدي ومحمد أبوسبعان وأحمد عسيري.
ولأول مرة استدعى المدير الفني لفريق الاتحاد فابيو كاريلي لاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين لقائمة الفريق التي ستواجه التعاون اليوم بعد أن استكمل جاهزيته الفنية واللياقية.
ولا يزال يعيش الاتحاديون أجواء الروح المعنوية العالية بعد فوزهم في الجولة الماضية على الغريم التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 2-0 بعد صيام دام ثمانية مواسم.
ووسط ظروف الغيابات القاهرة يسعى فريق التعاون للخروج بأقل الخسائر في مواجهة الاتحاد، ولا سيما أنه خسر الجولة الماضية من القادسية بنتيجة 1-0
كانت هذه تفاصيل خبر الغيابات تهدد مواجهة الاتحاد والتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.