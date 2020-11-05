الغيابات تهدد مواجهة الاتحاد والتعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طغى عامل الغياب العناصري على فريقي الاتحاد والتعاون في إطار استعدادهما في المواجهة المرتقبة بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنوعت أسباب الغيابات ما بين الإصابة بفيروس كورونا أو الإصابات المتعلقة بالملاعب، وأبرزها الإصابات العضلية وهي التي سيغيب بسببها من فريق الاتحاد كل من عبدالرحمن العبود وفهد المولد.

وبينما يغيب 7 لاعبين من فريق التعاون بسبب فيروس كورونا في مقابل إصابة وحيدة تعرض لها حارس المرمى الاحتياطي فواز القرني، ضمت قائمة مصابي فريق التعاون كل من كاسيو واميسي وتوامبا وسانتوس وإبراهيم الزبيدي ومحمد أبوسبعان وأحمد عسيري.

ولأول مرة استدعى المدير الفني لفريق الاتحاد فابيو كاريلي لاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين لقائمة الفريق التي ستواجه التعاون اليوم بعد أن استكمل جاهزيته الفنية واللياقية.

ولا يزال يعيش الاتحاديون أجواء الروح المعنوية العالية بعد فوزهم في الجولة الماضية على الغريم التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 2-0 بعد صيام دام ثمانية مواسم.

ووسط ظروف الغيابات القاهرة يسعى فريق التعاون للخروج بأقل الخسائر في مواجهة الاتحاد، ولا سيما أنه خسر الجولة الماضية من القادسية بنتيجة 1-0