شكرا لقرائتكم خالد مرتجى: والدى ترك الجيش بعد 52 سنة وكرس حياته كلها للنادى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس خالد مرتجى عضو مجلس ادارة النادى الاهلى ، أتمنى أن أكون واحد فى المليون من والدى الفريق عبد المحسن مرتجى وانه لوسام كبير وشرف وحمل ثقيل أن أحمل اسمه .

وأضاف مرتجى فى تصريحات لبرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلى فى الذكرى السابعة لرحيل الفريق أول عبد المحسن مرتجى رئيس النادى الاهلى الاسبق ، أن أكثر شئ تعلمته من الوالد حب الاهلى لأن النادى صاحب فضل على الجميع وهو نادى عظيم ولا بد أن نعطيه بإخلاص

وواصل عضو الأهلى تصريحاته قائلا والدى ترك الجيش بعد52 سنة وكرس حياته كلها للنادى الاهلى ورفض كل الوظائف والعروض للتفرغ للاهلى حيث جاء تعينيه بأمر سيادي لأن الأهلى كان يخسر المباريات مما تسبب فى التأثير سلبا بسبب الهزيمة على الشعب كله.

وتابع خالد قائلا نحن عائلة واحدة والهدف واحد خدمة النادى الاهلى ، مضيفا حسن حمدى هو من جمع الفريق مرتجى وصالح سليم وله دور كبير فى تصليح الامور بينهما والغاء الحديث عن الجبهات والتكتل بينهما لان كلاهما يحب الاهلى بطريقته.