شكرا لقرائتكم محمد الشامى عن توقيعه لزعيم الثغر : لم يحدث ومبسوط فى الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمد الشامي جناح ومهاجم الإسماعيلى ما نسب له من تصريحات بخصوص انتقاله لصفوف الاتحاد السكندرى، مؤكدا على احترامه لمجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان وجماهيره الكبيرة .وأبدى اللاعب سعادته بالتواجد في هذا الصرح الكبيرلاسيما أن عقده ممتد لثلاث مواسم مقبلة ، مؤكدا على سعيه الإستمرار من أجل إسعاد جماهير النادي في المواسم المقبلة.

وأضاف بأنه تلقى مكالمة من أحد المقربين منه من أجل مباركة انتقاله للإتحاد بزعم أن إدارة ناديه اتفقت مع إدارة الاتحاد علي ذلك وهو ما تفاجأ به فما كان منه الا أنه تواصل مع أعضاء لجنة التعاقدات والتي أكدت علي عدم حدوث هذا وانه باق بالاسماعيلي لانه من عناصره الأساسية.

واختتم اللاعب حديثه موجها الشكر لمجلس الإدارة والجماهير على تمسكها باستمراره ضمن صفوف الفريق لاسيما بعد البيان الذى تم إصداره عبر المركز الإعلامي للنادى.

وفي وقت سابق، أكد الاعلامي “علاء وحيد” المتحدث الرسمي للإسماعيلى أنه لانية على الإطلاق لما نشر فى بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن موافقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لإبرام صفقات تبادلية مع الاتحاد السكندرى تقضى برحيل أحمد مدبولى ومحمد الشامى خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضاف:”فى الفترة المؤخرة لوحُظ إصرار البعض على نشر أخبار غير صحيحة ، للحد الذي وصل إلى إجراء صفقات لم تحدث مطلقا وما يُصاحبها من جدل واسع النطاق بين جموع وعشاق الجماهير دون مبرر”.

واستكمل المتحدث الإعلامى:”المهندس إبراهيم عثمان شدد مرارا وتكرارا على عدم التفريط بأى لاعب من القوام الأساسى للفريق مع إجراء تعاقدات جديدة تليق بإسم وجماهيرية النادى والتى سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة”.

وأتبع :”لجنة التعاقدات بالتنسيق مع أعضاء الجهاز الفنى قطعت شوطا كبيرا مع بعض اللاعبين المميزين ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة ،وعقب نهاية تلك المفاوضات وانتهائها بنجاح سيتم الإعلان عنها عبر قنوات النادى الرسمية”.

واختتم وحيد قائلا :”نتمنى من الجماهير عدم الانسياق وراء هذه الأخبار غير الدقيقة والتى ما تنعكس بشكل سلبى على لاعبى الفريق.