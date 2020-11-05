شكرا لقرائتكم المغربى عبد الكبير الوادى يوقع رسميا لسموحة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن تعاقده مع المهاجم المغربى عبد الكبير الوادى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين ، فى ظل سياسة النادى لتدعيم صفوف الفريق عقب رحيل الثنائى صلاح محسن هداف الفريق وعودته إلى الأهلى و عودة ناصر ماهر الى الأهلى ايضا .وكان أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى قد رشح المهاجم المغربى إلى مجلس الادارة الذى أنهى إجراءات التعاقد معه ، و يسعى فرج عامر الى تدعيم الفريق بصفقات سوبر أملا فى الحفاظ على موقع الفريق فى المركز الخامس والمنافسة على المربع الذهبى الى جانب المشاركة فى البطولة العربية .

وودع ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، نادى سموحة بعبارات مؤثرة عقب انتهاء إعارته إلى الفريق السكندرى ليعود إلى القلعة الحمراء من جديد، وكتب ناصر عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: الحمد لله والشكر لله رب العالمين، شرف ليا إني كنت متواجد في نادي سموحة الكبير، شكرًا المهندس فرج عامر على دعمك الدائم وثقتك الكبيرة واختياري أفضل لاعب هذا الموسم، شكرًا كابتن حسام حسن، شكرًا كابتن حمادة صدقي، شكرآ كابتن أحمد سامي شكرًا الجهاز الطبي والإداري والعاملين بنادي سموحة الكبير.

أضاف: شرف ليا إني كنت متواجد مع لاعبين كبار ومحترمين انتوا تستاهلوا كل خير بشكركم على الفترة دي وبتمني لكم التوفيق فيما هو قادم بجد هتوحشوني جدًا.. شكرًا لكم على كل شيء.