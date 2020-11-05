شكرا لقرائتكم يد الزمالك تتغلب على الجزيرة 27 - 16 بدروي مرتبط 2002 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 27 /16 فى إطار الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 على صعيد المجموعة الأولى التى شهدت أيضا فوز هليوبوليس على حدائق الأهرام بنتيجة 31 /21. أما المجموعة الثانية فشهدت ، فوز كلا من ، الأهلى على البنك الأهلى بنتيجة 25/24 والأوليمبي على الزهور بنتيجة 24/21 و أصحاب الجياد على المعادى بنتيجة 28 /24 و سبورتنج على الشمس 23 /22.

أنا على صعيد دورى عموما السيدات فى جولته الثامنة فشهد فوز كلا من ، الزمالك على الشمس 26 /25 و الأهلى على الجزيرة 35 /15.

وتشهد جولة 12 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.