المملكة تستضيف " فورمولا 1 السعودية " للمرة الأولى

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ايلاف من جدة: أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، استضافة المملكة لسباق "فورمولا 1 السعودية" للسيارات بجدة في نوفمبر المقبل من عام 2021، في إطار شراكة تمتد 15 سنة مقبلة مع الفورمولا 1.

وتأتي هذه الاستضافة بعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من ولي العهد السعودي، وبما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، لصناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، شهدته مدينة جدة، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، و رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، حيث أعلن رسميًّا استضافة المملكة لإحدى جولات فورمولا 1 في نوفمبر 2021.

وقال شايس كاري، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للفورمولا 1: "نحن متحمسون جدًا لاستقبال المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة جديدة لأحد سباقات موسم 2021، وسعداء بهذا الإعلان الرسمي، فالسعودية تنمو بشكل كبير لتصبح مركزًا أساسيًا للرياضة على مستوى العالم، وذلك واضح من خلال إقامتها للعديد من الفعاليات العالمية خلال الأعوام الماضية، والآن ستستضيف إحدى جولات الفورمولا 1، فالمملكة العربية السعودية تعد منطقة مهمة جداً لنا خصوصاً أن شعبها يضم نحو 70% من الشباب تحت سن الثلاثين عاما، ولهذا فإننا متحمسون للتواصل والتفاعل معهم وتعزيز شغفهم الكبير بالفورمولا 1، وجلب الحماس لهم في مدينة خلّابة وذات إرث تاريخي عريق، وفي الأسابيع القادمة، سنقوم بالإصدار الرسمي لجدول السباقات للعام 2021 والذي سيُقدّم للمجلس العالمي لرياضة المحركات للموافقة النهائية عليها".

وتعدُّ استضافة "فورمولا 1 السعودية" من أضخم الفعاليات التي ستنظم في المملكة من خلال وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم هذا السباق، إضافة إلى برنامج جودة الحياة، حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق، الذي يمتد على ساحل البحر الأحمر، فيما سيتخلل السباق العديد من الفعاليات المصاحبة، تشمل رياضات السيارات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي والرياضة المجتمعية، وقدرتها على مواكبة الأحداث العالمية وشغف المملكة ورياضييها من خلال الفعاليات الرياضية.