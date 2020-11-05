شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ستاد القاهرة يحسم إقامة نهائى الحلم الافريقى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأكد بصفة رسمية غلق الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي لمدة شهر، بداية من 18 نوفمبر الجارى حتى 18 ديسمبر المقبل، بسبب زراعة البذور الشتوية وصيانة الملعب، ويتطلب ذلك شهرًا، وبالتالي لن يستضيف الملعب الرئيسي أي مباريات في تلك الفترة، ومنها مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الاهلي والزمالك والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجارى، وهو ما يحسم إقامة النهائى الافريقى باستاد برج العرب فى الاسكندرية .

وأرسل مسئولو استاد القاهرة الدولي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يفيد بغلق استاد القاهرة لمدة شهر بعد استضافة مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام توجو 14 من الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الأولمبي مع البرازيل يوم 17 من الشهر الجاري، وفي اليوم التالي سيتم غلق الملعب الرئيسي.