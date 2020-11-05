شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل المدير التنفيذى بعد تعافيه من الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا ، واطمأن الوزير على تعافي الشيخ بشكل نهائي وإجراءه لكافة التحاليل والمسحات التي أثبتت شفائه تماماً من الإصابة .وبدأ الشيخ اليوم الخميس ممارسة عمله ومتابعة كافة الملفات والمهام الخاصة بمختلف المشروعات والأنشطة بالوزارة والمكلف بها من وزير الشباب والرياضة، وذلك عقب تغيبه خلال الفترة الماضية ومكوثه بالحجر المنزلى قرابة شهر كامل بعد إصابته بكورونا .

وشهد اليوم عقد جلسة مطولة للوزير حضرها أحمد الشيخ والمستشار القانوني محمد دياب والمستشار القانوني طارق أبو زيد وتم مناقشة العديد من الموضوعات.

وكرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، شباب فرق الجوالة والجولات وأندية التطوع وأندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون على مستوى كافة المحافظات، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة، تقديراً لدورهم المجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية خلال جائحة فيروس كورونا من خلال مشاركتهم فى حملات التعقيم والتطهير بمراكز الشباب والقري والنجوع والأماكن العامة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى دورهم في نشر التوعية بين المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.