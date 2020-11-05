شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يفوز على الإمارات 3/2 فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز المنتخب الوطني لكرة الصالات علي نظيره الإماراتي 3 / 2 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي البطائح بمدينة دبي في ختام المعسكر المغلق لمنتخبنا الوطني استعدادا لبطولة كأس العالم ليتوانيا 2021.وجاءت أهداف المنتخب الوطني، عن طريق إسلام العقرب، ومصطفي عيد، وميزو، وفاز منتخب الصالات المصرى على الإمارات فى المباراة الودية الأولى أمس الأول الثلاثاء بهدفين مقابل هدف.

وجرت المباراة بحضور عبد الملك الجاني رئيس لجنة كرة الصالات في الاتحاد الاماراتي، و محمد عبد الله رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح وعضو مجلس إدارة النادي، وخميس الشامسي المشرف علي المنتخبات، وأحمد كيوان مدير مكتب مجلس إدارة وأمانة السر بنادي البطائح.

و قام محمد عبد الله رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، بتكريم الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ورئيس بعثة المنتخب المصرى.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات، دولة الإمارات غدا بعد ختام المعسكر.