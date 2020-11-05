شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف عبر تلفزيون ”الخليج 365” تفاصيل الخلاف فى الأهلى حول صفقة بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن هناك خلاف وقع بين مسئولى الأهلى والجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، حول التسريبات التى تمت بشأن صفقة المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى والذى وقع رسميًا للقلعة الحمراء، مؤخرًا أثناء تواجده فى القاهرة مع بعثة الفريق المغربى لمواجهة الزمالك خاصة بعد خسارة فريقه بثلاثية وهو ما يعنى أن التوقيت أيضًا غير مناسب للاعب.

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تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن الخلاف يكمن فى موعد الإعلان عن الصفقة فالبعض يرى أن الإعلان عنها قد يكون له تاثيرًا سلبيًا على بعض اللاعبين قبل النهائى الإفريقى بالإضافة الى أن الإعلان عن اللاعب يعنى رحيل أى من اللاعبين الأجانب وهو ما جعل الأنجولى جيرالدو والسنغالى أليو بادجى استغلال هذه النقطة للرحيل المجانى.

كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن البعض الأخر يرى أن الإعلان عن بدر بانون مدافع الفريق الجديد بعد نهائى إفريقيا سيكون متأخرًا لأن الدورى الممتاز الجديد سيبدأ مبكرا ويحتاج اللاعب لفترة إعداد ولذا فأن هناك اقتراح بخوض اللاعب لبرنامج تأهيلى فى المغرب، تحت متابعة الجهاز الفنى على أن ينضم بعد النهائى ليكون جاهزًا فنيًا وبدنيًا.

وتأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى سيجمع بينهما يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، بعدما تخطى الأحمر عقبة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، فيما تخطى الزمالك الرجاء المغربى فى الدور ذاته بنتجية 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بنصف النهائى الإفريقى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.