شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالوا عن وصول الأهلى و الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشهد بطولة دورى أبطال افريقيا مواجهة بين الاهلى و الزمالك في المباراة النهائية ، كحدث لأول مرة في تاريخ البطولة بعد مرور 56 نسخة أفريقية ، حيث نجح كلا الفريقين في الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة ، و التي طالما حلم كل فريق بالتتويج بها ، حيث سبق وتوج الأهلى باللقب 8 مرات ، بينما توج الزمالك 5 مرات سابقة .ووصل الأهلى إلى نهائي دورى الابطال بعد التغلب على الوداد المغربى ، بهدفين في مباراتى الذهاب و 3/1 فى العودة من نصف النهائي ، بينما فاز الزمالك على الرجاء بهدف في الذهاب و ثلاثية في العودة ، ليلتقى قطبى الكرة المصرية في النهائي الأفريقية .



الكاف

وجاءت ردود الأفعال متفاوتة ، حيث أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور تأهل الزمالك للنهائى لمواجهة الاهلى نشر " كاف " عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى توتير قائلا " أنفاسٌ تُحتبس، ولحظاتٌ تَشتعل، وبطلٌ واحد يستعد لرفع اللقب! " .



هانى ابو ريدة

وأعرب المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن سعادته لوصول فريقين مصريين لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى التاريخ، وكتب أبو ريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة لأول مرة فى التاريخ.. وتحتضنه مصر، نهائى دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة لأول مرة فى التاريخ.. والبلد هى مصر، مبروك للأهلي والزمالك.. وتحيا مصر".

وبالانتقال الى اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فأكد صبحي أن الوزارة كانت حريصة دائما على تقديم كل الدعم والرعاية لقطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك خلال منافساتهم بالبطولة الأفريقية لتحقيق حلم جماهير كرة القدم المصرية فى الاستمتاع لأول مرة بنهائي مصرى خالص فى واحدة من أهم منافسات كرة القدم الأفريقية لنؤكد بذلك على ريادة كرة القدم والرياضة المصرية بوجه عام للقارة الأفريقية.

أما سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، فأكد أن وصول فريقين مصريين للنهائى الأفريقي يؤكد الريادة المصرية على مستوى الكرة بالقارة السمراء خاصة أنها المرة الأولى في التاريخ يكون طرفى النهائى من بلد واحدة وعلى أرضهما ، و الجميع يترقب نهائى قوى يسوده الحب والروح الرياضية حتى نعطى رسالة للجميع أن مصر تمتلك أفضل فريقين في القارة وتستحق أن يكون اللقب لها من خلال أحد الفريقين، وتتناسب مع قيمة ومكانة القطبين.

وقال ايمن يونس نجم الزمالك السابق، "لازم نفكر فى النهائى ونفكر فى الإمتاع الكروى فقط بعيداً عن أى محاولة للخروج عن النص، لأن مصر فازت باللقب أياً كان من البطل سواء الأهلى أو الزمالك".

وأضاف أيمن يونس، "يابخت حسام البدرى بمستوى الأهلى والزمالك هو أكثر مستفيد، ميقدرش يقول عنده مشكلة فى أى مركز من مراكز الملعب، وكمان نفسية النجوم فى العلالى بعد الوصول للنهائى"

أكد محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يوم 27 نوفمبر سيكون عيداً قومياً ومهرجاناً للكرة المصرية بمواجهة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى التاريخ، وقال أبو رجيلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "يازمالك يافن ولعب وهندسة، فتحت المدرسة من جديد، تسلم ايد اللى اشترى اللاعيبة دى، ساسى لما بشوف لعبه وأهدافه كأنى شوفت ميسى"

وقال هشام يكن نجم دفاع نادى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمر يدعو للفخر للكرة المصرية بشكل عام ، و مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك مهمة للطرفين، وستكون مباراة اللاعبين وليست المدربين، لا سيما وأن كل لاعب في الفريقين يسعى لكتابة وتسجيل إسمه في تاريخ ناديه، متمنيًا خروج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.