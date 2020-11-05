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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5/11/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران المنتخب الوطنى المقامة حاليا على استاد بترسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض مران المنتخب تحت قيادة حسام البدرى، حورا ساخنا بين عبد الله الله السعيد ورمضان صبحى لاعبى بيراميدز.
الأهلي يعرض 3 لاعبين على دجلة فى صفقة ضم بيكهام
نجح مسئولو الأهلي فى ضم أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادى دجلة، بداية من الموسم الجديد لمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون جنيه، مع إمكانية إعارة 2 لاعبين من الفريق الأحمر لنظيره الدجلاوي.
حدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 21 نوفمبر موعداً لمباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى، بدور الـ8 لكأس مصر، وتم إخطار الأمن للحصول على موافقة بإقامة المباراتين فى يوم واحد وتحديد الملاعب التى تستضيف اللقاءين، خاصة أنه كان هناك اتفاق بإقامة مباريات الأهلي والزمالك على يومين فى حال وجودهما بمحافظة واحدة.
الأهلي يتفق مع سيرينو على راتبه ويكثف مفاوضاته مع صن داونز
اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الأورجوياني جاستن سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي على راتبه الشخصي الذي سيحصل عليه حال اتمام انتقاله للأهلي بشكل رسمي.
أعلن مسئولو نادى الجونة تعيين حسام الزناتى، مدير المسابقات السابق، مديراً رياضياً لنادى الجونة اعتباراً من اليوم، الخميس، على خلفية تغيير الإدارة الكروية للنادى بعد رحيل نادر شوقي وحسام غالي.
إلغاء القرعة الموجهة للأهلي والزمالك فى دورى الموسم الجديد
استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استمرار إلغاء القرعة الموسم المقبل، والتى كانت تقام بين الأهلي والزمالك فى الفترة الأخيرة، وتم إلغاءها الموسم المنقضى بإقامة قرعة عادية أسفرت عن مواجهة الأهلي والزمالك فى الأسبوع الرابع للدوري.
رحب مسئولو المصرى البورسعيدى بانتقال كريم العراقى، مدافع الفريق، للزمالك بعد المفاوضات التى دارت بين مسئولى النادى خلال الأيام الماضية فى ظل الحاجة الماسة للفريق الأبيض لظهير أيمن قوى بعدما ظهر ذلك واضحاً خلال دورى أبطال أفريقيا بعد إصابة حازم إمام والاستعانة بأحمد عيد اللاعب الشاب.
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