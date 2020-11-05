الغندور: مع احترامي لرونالدو.. مصطفى محمد من أفضل لاعبي العالم بضربات الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أثنى خالد الغندور مقدم البرامج عبر قناة الزمالك، على أهداف الزمالك الثلاثة لمصطفى محمد وفرجاني ساسي في مرمى الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكرر الزمالك فوزه على الرجاء بثلاثة أهداف في مقابل هدف وحيد، بعد الفوز ذهابا في كازابلانكا بهدف نظيف.

وأكد الغندور، في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مع احترامي لكرستيانو رونالدو، عندنا مصطفى محمد من أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس".

وأكمل نجم الزمالك السابق: "مصطفى محمد لديه موهبة في ضربات الرأس، لفترة كبيرة لم تشهد مصر مهاجما مميزا في ضربات الرأس منذ علي أبو جريشة وجمال عبدالحميد".

وعدد الغندور مميزات مصطفى محمد في ضربات الرأس: "لديه توقيت سليم، وعضلات قوية تساعده على الارتقاء، ويسبق أي مدافع، ويوجه الكرة بشكل رائع".

وارتقى مصطفى محمد في الهدف الثاني ليلعب كرة رأسية رائعة سكنت شباك بطل الدوري المغربي، قبل أن يعاود ويضيف الهدف الثالث بعد انفراده بالحارس.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري بنهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.