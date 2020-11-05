درويش لـ"الخليج 365": أخطرنا اتحاد الكرة بغلق ستاد القاهرة شهرًا بعد مباراتي توجو والبرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

قال علي درويش، المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، إنهم خاطبوا اتحاد الكرة لإبلاغه رسمياً بغلق الملعب الرئيسي للاستاد لمدة شهر، بداية من 18 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأضاف درويش في تصريحات خاصة لمصراوي:"أرسلنا خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة بغلق الاستاد ليكون على علم بعدم استضافة أي مباريات في هذه الفترة، وعقب مباراة الزمالك والرجاء المغربي سيستضيف الملعب الرئيسي مباراتين قبل الغلق، مباراة المنتخب الوطني الأول أمام توجو 14 من الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الأولمبي مع البرازيل يوم 17 من الشهر الجاري، وفي اليوم التالي سيتم غلق الملعب الرئيسي".

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، أن الغلق يأتي بسبب زراعة البذور الشتوية وصيانة الملعب، ويتطلب ذلك شهرًا، وبالتالي لن يستضيف الملعب الرئيسي أي مباريات في تلك الفترة.

وأكد درويش أن المنتخب الأولمبي يؤدي تدريباته في الفترة الحالية على الملعب الفرعي للاستاد، وبعد أيام يبدأ المنتخب الأول معسكره المغلق وسيؤدي تدريباته على الملعب الرئيسي.