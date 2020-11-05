الدوري الأوروبي.. فوز كبير لتوتنهام وروما وباوك.. وصراع سوسيداد ونابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عاد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في الجولة الماضية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه السهل 3 / 1 على مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري اليوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة.

وارتفع رصيد توتنهام إلى ست نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة، خلف رويال أنتويرب البلجيكي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع لاسك لينز النمساوي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، في حين ظل لودوجوريتس بلا رصيد، ليبقى متواجدا في ذيل الترتيب.

وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وقلص لودوجوريتس الفارق، عقب تسجيل لاعبه الروماني كلاوديو كيشيرو هدفا في الدقيقة 50، غير أن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، أضاف الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة 62.

يأتي هذا الفوز، ليصالح توتنهام جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته المباغتة صفر / 1 أمام مضيفه رويال أنتويرب في الجولة الماضية.

وفي المجموعة الأولى، لقن روما الإيطالي ضيفه كلوج الروماني درسا قاسيا بالتغلب عليه 5 / صفر في الجولة الثالثة، لينفرد بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط وتجمد رصيد كلوج عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وحسم روما المباراة بشكل كبير في شوطها الأول عبر ثلاثة أهداف سجلها هنريك ميختاريان وروجير إيبانيز دا سيلفا وبورخا مايورال في الدقائق الثانية و23 و34 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف مايورال وبدرو رودريجيز هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 83 و89 .

كما عزز غرناطة الإسباني صدارته للمجموعة الخامسة اثر فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه أومونيا نيقوسيا من مباريات المجموعة الخامسة، والتي شهدت اليوم أيضا فوزا كبيرا لباوك سالونيكا اليوناني على آيندهوفن الهولندي 4 / 1 .

وتغلب غرناطة على مضيفه أومونيا بهدفين نظيفين سجلهما يانجل هيريرا والكولومبي لويس خافيير سواريز في الدقيقتين الرابعة و63 ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويظل منفردا بصدارة المجموعة فيما تجمد رصيد أومونيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، وجه باوك صفعة قوية إلى آيندهوفن بالفوز الكبير عليه 4 / 1 ليرفع باوك رصيده إلى خمس نقاط ويتقدم للمركز الثاني وتجمد رصيد آيندهوفن عند ثلاث نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث.

وأنهى آيندهوفن الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إيران زاهافي من ضربة جزاء في الدقيقة 21 .

وفي الشوط الثاني ، أمطر باوك شباك ضيفه بأربعة أهداف سجلها النمساوي ستيفان شفاب وكريستوس تزوليس في الدقيقتين 47 و58 وأندريا زيفكوفيتش في الدقيقتين 56 و67 .

وأشعل ريال سوسييداد الإسباني ونابولي الإيطالي الصراع على صدارة المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي بفوز الأول على ألكمار الهولندي 1 / صفر والثاني على مضيفه ريجيكا الكرواتي 2 / 1.

وارتفع رصيد كل من ريال سوسييداد ونابولي إلى ست نقاط ليزاحما ألكمار في الصدارة.

وعلى استاد "أنويتا" في سان سيباستيان بإسبانيا ، انتهى الشوط الأول بين سوسييداد وألكمار بالتعادل السلبي ثم سجل كريستيان بورتوجيز هدف الفوز لسوسييداد في الدقيقة 58 .

ويتصدر ألكمار المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نابولي وسوسييداد.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، قلب نابولي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على مضيفه ريجيكا الكرواتي ليرفع رصيده أيضا إلى ست نقاط ويشتعل الصراع الثلاثي على صدارة المجموعة فيما ظل ريجيكا بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وتقدم ريجيكا بهدف مبكر سجله روبرت موريتش في الدقيقة 13 ورد نابولي بهدفين سجلهما دييجو ديم وفيليب براوت لاعب ريجيكا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 43 و62 .

وفي المجموعة التاسعة، حقق سيفاس سبور التركي انتصاره الأول عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني.

وأبقى سيفاس على حظوظه في اقتناص إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية، بعدما حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، محتلا المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف فريقي فياريال الإسباني ومكابي تل أبيب صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، قبل لقائهما بإسبانيا في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، ظل كارباكا بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الثالثة على التوالي، ليبقى في مؤخرة الترتيب.

تقدم الفريق التركي بهدف أحرزه جانير عثمان باشا في الدقيقة 11، قبل أن يضيف النيجيري أولارينواجو كايودي الهدف الثاني في الدقيقة 88.