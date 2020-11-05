البدري: ماذا يحتاج لتوضيح بشأن مصطفى محمد؟ كل لاعب مطالب بالعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على ردود الأفعال بشأن تصريحاته السابقة عن مصطفى محمد أنه بحاجة للعمل، قائلًا أن كل لاعب يجب أن يجتهد.

وقال البدري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، في مستهل الاستعداد لمواجهة توجو بتصفيات أمم إفريقيا: "ما التوضيح المطلوب مني بشأن مصطفى محمد؟ قمت بضم اللاعب قبل مباراة أمس."

وتحدث حسام البدري عن مصطفى محمد في وقت سابق، قائلًا أنه بحاجة إلى مزيد من العمل للوصل لأفضل مستوي يمكن أن يقدمه لفريقه.

وتابع: "لا يوجد لاعب على الإطلاق لا يحتاج إلى عمل إضافي، وعندما تمتلك لاعب بقدرات مصطفى محمد يجب أن تعمل على اخراج أفضل ما لديه."

وأضاف: "لاحظت منذ أن تحدثت عن مصطفى محمد في وقت سابق واللاعب كان له رد فعل ايجابي، وهذا ما يتمناه أي مدرب من لاعبه."

وانضم مصطفى محمد لأول مرة للمنتخب الأول بعد تألقه في صفوف الزمالك هذا الموسم، وقيادة الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب المنتخب المصري أمام توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.