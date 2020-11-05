بركات: البدري لا يتأثر بالضغط.. ونتقبل النقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري أن حسام البدري المدير الفني للفريق لا يتأثر عندما يتعرض للضغط، مشيراً إلى أنه يركز فقط في خدمة فريقه.

وفي تصريحات للصحفيين قال محمد بركات :"حسام البدري ليس من بين المدربين الذين يتأثرون بالضغط، دائماً يقوم بعمل الأشياء التي تصب في صالح المنتخب".

وأضاف بركات :"الفترة السابقة أظهرت صحة كلامي، وفي المستقبل سيتكرر الأمر، كل ما يفعله حسام البدري يفعله من أجل منتخب مصر فقط".

وتابع مدير المنتخب المصري :"نمر بمرحلة مهمة، ننتظر تكاتف الجميع والمساندة من الإعلاميين، لا نغضب من النقد أبداً، بشرط أن يكون نقداً بناءً".

وأنهى بركات :"بالنسبة للذين يريدون أن يهدموا المنتخب بشكل عام، أو حسام البدري بشكل خاص، فهذا أمر لا يشغل لنا بالاً ولا يشكل أي فارق معنا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالجولة الثالثة بالمجموعات يوم 14 الجاري في مصر، قبل أن يواجه الفريق ذاته في ملعبه يوم 17 من الشهر نفسه.