أوباميانج: هل شاهدتهم ما فعله النني؟ هذا ما يتمنى أي لاعب تحقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

امتدح بيير إيميريك أوباميانج لاعب آرسنال الانجليزي زميله المصري محمد النني، قائلًا أنه يقدم ما يتمناه أي لاعب في العالم، بأن يظل بكامل الجهد على مدار 90 دقيقة في كل مباراة.

وقال أوباميانج في تصريحاته عن أداء محمد النني أمام مانشستر يونايتد في المباراة الماضية بالدوري: "لقد كان أداء رائع في وسط الملعب من جانب محمد النني."

وتابع: "أعتقد أن فترة الإعارة كانت جيدة بالنسبة له، أن تخرج وتحصل على مزيد من الخبرة، لقد عاد بهذه الخبرة وهذا شيء في غاية الأهمية."

وأضاف: "لقد لعب باستمرار منذ أن عاد للفري، هذا شيء لا يصدق."

وواصل: "لا أعلم إن كنتم شاهدتم الفيديو على انستاجرام الخاص بالركض خلف الكرة في نهاية المباراة؟ أنا أعلم كيف فهل هذا!"

واستطرد: "هذه الطاقة التي يمتلكها هذا ما نريده كفريق، وكل فرد يرغب أن يلعب بهذه الطريقة، نحن نريد أن نقدم كل شيء في كل دقيقة وهذا بالضبط ما يفعله محمد."

وأردف: "محمد شخص مرح للغاية، وأعتقد أننا متشابهان، نحن دائمًا نبتسم ونتعامل بشكل إيجابي، لذا عندما نكون معًا يكون أمر جيد ونضحك كثيرًا.. إنه لشيء جيد حقًا أن نكون معًا."