توتنهام يهزم لودوجوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي

فاز نادي توتنهام الانجليزي على نظيره لودوجوريتس رازجراد البلغاري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأخير، ضمن الجولةالثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الاوروبي.
سجل أهداف توتنهام كل من هاري كين ولوكاس مورا وجيوفاني لوسيلسوفي الدقائق 13، 32، 62، فيما سجل كيشيرو هدف الفريق البلغاري في الدقيقة 50.
بهذه النتيجة يحتل نادي توتنهام وصافة مجموعته في الدوري الاوروبي برصيد 6 نقاط، في يتذيل لودوجوريتس الترتيب بدون نقاط.
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