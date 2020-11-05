روما يكتسح كلوج الروماني بخماسية في الدوري الأوروبي

اكتسح نادي روما الإيطالي نظيره كلوج الروماني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
سجل أهداف روما كل من هنريك ميختريان وروجير دا سيلفا وبورخا مايورال بواقع هدفين وبيدرو رودريجيز في الدقائق 1، 23، 34، 84، 89 علىنحو الترتيب.
بهذه النتيجة يتصدر نادي روما ترتيب مجموعته في دوري ابطال اوروبا برصيد 7 نقاط، فيما يحل كلوج الروماني وصيفا بأربع نقاط.
ويلتقي الفريقين في الجولة الرابعة يوم 26 من الشهر الجاري.
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