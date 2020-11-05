طائرة الصيد تتفوق في بطولة الجيزة

تغلب فريق 14(ب) بصيد الدقى على نظيره نقابه المهندسين بنتيجه 3/ صفر على ملاعب دجلة أكتوبر ببطولة منطقة الجيزة.

ضمت قائمة الفريق الجيزة زينه سامح – جودي محمد صلاح – نور أحمد محمود – هنا خالد – نور محمد عطا – حبيبه محمد حسين – آيه محمد إسماعيل – نور هشام – نورين مؤمن الملط- كريم محمد حسين – رقيه أحمد عبدالحميد – سلوى حاتم – لينه إيمن – زينه عمرو – مليكا مرتضي- هنا هشام – ميرنا هيثم – رنا محمد أحمد – جني طارق- تماره سامح

وفى نفس السياق تغلب فريق 14 سنة بنات (أ) للكرة الطائرة بصيد

أكتوبر على وادى دجلة (أ) بنتيجة 3-صفر بمنافسات دورى منطقة الجيزة

مثل الفريق: سجده أحمد عبداللطيف،ندى مصطفى عاطف، نور حسن إسماعيل، ليلة هانى أحمد، فريدة محمد عبدالخالق، ماهينور أيمن رمضان، خديجة كريم محسن، ليلى ياسر المنفلوطى، ليلى محمد الجارحى، حلا عمرو محمد، جليله محمد أحمد، جودى حاتم حسن، جنى حاتم حسن، لمى أسامة أحمد، زينه حسام محمود، ليلى شريف خضير، حبيبة هشام محمد.

وتخطى فريق 15 سنة ناشئين بصيد أكتوبر عقبة الترسانة في دوري منطقة الجيزة بالفوز المستحق بنتيجة 3-0 في المباراة التي

جمعتهما اليوم على ملاعب نادي وادي دجله أكتوبر.

تشكيل الفريق: بلال هيثم فايز، عمر فؤاد يحيى، عمرو معتز حسين، نور الدين وليد، مصطفى أسامة محمد، عمر مصطفى رشوان، خالد عمرو سند، محمد جمال نورالدين، على محمود على، يوسف أيمن محمد، آدم محفوظ، كريم أحمد الفيل، ياسين أحمد على، وياسين أحمد شادى، يوسف عماد، محمد تامر، عمر خالد، يحيى أحمد نبيل.

كما استطاع فريق 14 سنة بنات (ب) بصيد أكتوبر الفوز بنتيجة 3-0 على فريق الطالبيه (ب)

يمثل الفريق : زينه حسن شكرى،ملك احمد طمان،مايا خالد المليجى،ملك أحمد مصطفى، حبيبة أحمد عادل، أمينه أحمد محمد، هنا هشام محمد، جنى مدحت محمد، خديجة أحمد محمد، رقية خالد محمد، عالية تامر عزالدين، جود تامر عوض باشا، فريدةمحمد جمال، ندى هشام،فرح حاتم محمد، هنا وليد الباز، سلمى محمد عثمان،هنا محمد إدريس.