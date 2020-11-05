تأزم الخلاف بين إنتر ميلان ولاعبه لاوتارو..تعرف على السبب

اتسعت هوة الخلاف بين المهاجم لاوتارو مارتينيز وناديه إنتر ميلان بسبب برشلونة، وهو ما يعقد صفقة تمديد تعاقده مع النادي الإيطالي.
وأكدت تقارير صحفية إيطالية، أن هناك خلافًا بالفعل، وأن لاوتارو يريد أن يتضمن عقده الجديد على شرط إنهاء، البند الذي كان ساريًافي عقده الحالي حتى الصيف الماضي.
وهو ما يرفضه إنتر ميلان الذي يريد أن يسيطر على مفاوضات بيع اللاعب في المستقبل، إذ تعلم إدارة النادي الإيطالي أنها كانت على وشك فقدانه الصيفالماضي لصالح برشلونة ولا يريدون أن يمروا بهذا الموقف مرة أخرى.
وكان صاحب الـ "23 عامًا" أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة في الصيف الماضي، لكن ظهور وباء فيروس كورونا وما تبعه من انخفاض في ميزانية النادي الكاتالوني حال دون التوقيع معه، وينوي إنتر تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 2023، لضمان استمراره في صفوف "النيرازوري".
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