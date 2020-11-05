يويفا في رسالة إلى " فيفا": نطالب بمعرفة قاعدة لمسة اليد

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفرين بعث برسالة إلى السويسري جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، طالبًا تغيير قاعدة لمسة اليد التي باتت تتسبب بالمزيد من الإحباط في عالم كرة القدم.

وطالب تشيفيرين في الرسالة من المسؤولين عن سن قوانين كرة القدم أن يقوموا بتعديلات على قاعدة لمسة اليد، التي أقرت في شهر مارس من العام الماضي، ما سيسمح للحكام مجددًا في الحكم ما إذا كان هناك تعمّد من اللاعب للمس الكرة بيده.

وقال تشيفيرين في الرسالة التي بعثها في 27

تشرين أكتوبر الماضي واطلعت عليها وكالة "سيد" الرياضية الألمانية التابعة لوكالة فرانس برس، إن الحكم بشكل صارم على حالات لمس الكرة باليد على أنها متعمّدة، أدى إلى الكثير من القرارات الظالمة التي تسببت بالمزيد من الإحباط والقلق في عائلة كرة القدم.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من آخر قرار مثير للجدل متعلّق بالقاعدة، وذلك في الهدف الثاني لتشيلسي الإنجليزي أمام رين الفرنسي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، خلال

المواجهة التي انتهت بفوز النادي اللندني 3-صفر.

وطرد البرازيلي دالبيرت مدافع رين، الذي كان تسبب بركلة الجزاء الأولى التي جاء منها هدف التقدم، من المباراة بعد إنذار ثان عندما تسبب أيضًا بركلة ثانية أواخر الشوط الأول حين تصدى بيده لتسديدة قوية من تامي أبراهام وذلك بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وأعرب نيكولا أولفيك رئيس رين المشارك للمرة الأولى في تاريخه في المسابقة القارية العريقة عن غضبه بعد الخسارة في لندن، واصفًا الحكم الألماني فيليكس زفاير بـ"رجل اللقاء".

وقال: أرغب في أن يشرح لي أحدٌ بوضوح قواعد لمسة اليد داخل المنطقة.

وكانت هذه واحدة من ركلات جزاء أثارت غضب اللاعبين والمدربين، والتي وصفها تشيفرين في رسالته على أنها ضد "روح اللعبة".