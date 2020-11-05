تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة..أنشطة وبرامج تنموية للوافدات السوريات

في إطار موافقة الدكتور أشرف صبحي-وزير الشباب والرياضة علي التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA لتنفيذ أنشطة وبرامج للوافدات السوريات والمواطنات المصريات تنفذ الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة السيد اللواء إسماعيل الفار- وكيل الوزارة والأستاذة منال جمال-مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب الكثير من أنشطة مشروع المساحات الأمنة التي تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لتدريب الشباب) والتي تضمنت ( أنشطة الدعم النفسي - التوعية بالصحة الإنجابية - الدورات الحرفية كتعليم الخياطة والإكسسوارت والطبخ - التوعية ضد العنف القائم علي النوع ) .

يذكر أنه تم تنفيذ هذه التدريبات في أكثر من محافظة ( المساحات الآمنة بالشرقية - المساحة الآمنة بالعبور - المساحة الآمنة بالشيخ زايد وارض اللواء - المساحة الآمنة بدمياط - المساحة الآمنة بأسوان ) وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذ التدريبات.

لتدريب الشباب الكثير من أنشطة مشروع المساحات الأمنة التي تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لتدريب الشباب) والتي تضمنت ( أنشطة الدعم النفسي - التوعية بالصحة الإنجابية - الدورات الحرفية كتعليم الخياطة والإكسسوارت والطبخ - التوعية ضد العنف القائم علي النوع ) .يذكر أنه تم تنفيذ هذه التدريبات في أكثر من محافظة ( المساحات الآمنة بالشرقية - المساحة الآمنة بالعبور - المساحة الآمنة بالشيخ زايد وارض اللواء - المساحة الآمنة بدمياط - المساحة الآمنة بأسوان ) وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذ التدريبات.

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