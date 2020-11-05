سلة شباب الصيد تتأهل لنصف نهائي الجيزة

تأهل فريق كرة السلة بصيد الدقى للشباب مرحلة 18 سنة للدور قبل النهائى ببطولة منطقة الجيزة بعد تغلبه فى المباراة الختامية بالدور التمهيدى على نظيرها بيجاسوس بنتيجة 47 – 39 ليتأهل الفريق للدور التالى بدون هزيمة فى جميعمبارياته.
ضمت قائمة الفريق اللاعبين صلاح الدين حسن، يوسف بسام شعبان، علي محمد حمدي، منير مصطفي عبد الحميد، محمد عبدالحميد الملا، زياد ياسر حافظ، عمر عماد محي، محمد باسم السيد،علي خالد محمد، عبد الرحمن حسين، علي اشرف لطفي، نور محمد الباجوري، محمد هشام عبد الغني، بلا وائل شامل، شهاب الدين شريف، محمود طارق شكري، إسماعيل محمد شلبايه، آسر تامر الكحكي، أحمد مجدي داود، عمر إيهاب محمد، محمد عمرو الأتربي، يوسف إيهاب، محمود هشام، يوسف وائل متولي، محمد هشام المكاوي.
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