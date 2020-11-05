آنسات الصيد يفزن على وادي دجلة في بطولة الجيزة للطائرة

تغلب فريق 16 سنة بنات للكرة الطائرة بصيد أكتوبرعلى نظيره وادي دجله (ب) بنتيجه 3-1 في منافسات منطقة الجيزة بالمباراة التي جمعتهما بصيد أكتوبر .
مثل الفريق اللاعبات:ملك شريف نبيل،رقيهانمار ،هانيا تامر،ملك محمد على شتا،زينه أيمن اسامه،شهد حسام حافظ، نادين حازم السنوسى، فريده محمد محى،جنه الله اباظه ،كرمه تامر عبدالعزيز ،ملك محمد عبدالنبى، آيه مصطفى، رودينه هيثم ،جنى حلمى أحمد ،نور أيمن محمد، مريم أحمد .
وضم الجهاز الفني و الإداري :.محمد شوقي مدير الفني، ورمضان محفوظ مدرب، وأحمد صالح إداري ،و د.منار أخصائي إصابات ، ورمضان خدمات معاونه.
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