ساوثجيت يستبعد مهاجم مانشستر يونايتد ويُعيد موهبة مانشستر سيتي

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عاد مهاجم مانشستر سيتي فيل فودين إلى تشكيلة منتخب إنجلترا التي تستعد لخوض آخر جولتين من دور المجموعات لمنافسات دوري الأمم الأوروبية، فيما بقي مواطنه ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد خارجها بعدما استبعد الثنائي عن الفريق لخرقه قوانين البروتوكول الصحي.
وكان المدرب جاريث ساوثجيت استبعد اللاعبين من معسكر المنتخب في السابع من سبتمبر المنصرم بعد المباراة أمام أيسلندا في الجولة الأفتتاحية من دوري الأمم بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا المستجد.
ولم يسافر اللاعبان لمواجهة الدنمارك لمباراة الجولة الثانية، بعدما ذكرت تقارير صحافية أيسلندية أنهما ألتقيا بفتاتين محليتين خلال فترة تواجدهما في أيسلندا، حيث خاضا مباراتهما الدولية الأولى.
وأبقى ساوثجيت الثنائي خارج النافذة الثانية أيضًا في فترة المباريات الدولية في أكتوبر الماضي، ووصف تصرفهما بـ “غير المقبول”.
لكن منذ استبعادهما، سجل فودين ثلاثة اهداف في ست مباريات مع فريقه في الدوري الممتاز ما لفت أنظار ساوثجيت الذي أعاده الى المنتخب، إلا أن الحظ عاند جرينوود رغم غياب المهاجم داني إينجس المتألق مع ساوثهامبتون هذا الموسم بسبب الإصابة.
وعلّق ساوثجيت على استدعاء فودين وإبقاء جرينوود خارج التشكيلة بالقول “هما لا يُعتبران ثنائيًا، إنهما لاعبان فرديان، يملك كل منهما مهاراته وموهبته الخاصة”.
وتابع “لعب فيل العديد من المباريات مع فريقه مؤخرًا فيما لعب جرينوود دقائق أقل مع يونايتد“، مشيرًا إلى انه تحدث مع مدرب الأخير النروجي أولي جونار سولشاير بشأن “تطوّره وأشعر أنه من الافضل بالنسبة له البقاء في النادي راهنًا للتطور في الأشهر القليلة المقبلة”.
ويلتقي منتخب الأسود الثلاثة وديًا مع جمهورية ايرلندا في 12 الشهر الحالي قبل أن يواجه بلجيكا في بروكسل في 15 منه في مباراة مهمة دوري الأمم، حيث سيأمل أن يكرر الفوز بعد تفوقه (2-1) ذهابًا، على أن يستضيف أيسلندا على ملعب ويمبلي في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية للمستوى الأول.
وتحتل إنجلترا المركز الثالث برصيد 7 نقاط بالدنمارك الثانية بالرصيد ذاته التي تتفوق عليها بفارق المواجهتين المباشرتين، فيما تتصدر بليجكا المجموعة مع 9 نقاط، وتتذيل ايسلندا الترتيب من دون رصيد.
وكما كان متوقعًا، عاد رحيم ستيرلينج نجم سيتي إلى التشكيلة بعد غيابه عن النافذة الثانية بداعي الإصابة.
اليكم التشكيلة المؤلفةمن 29 لاعبًا:
حراسة المرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (بيرنلي).
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، بن تشيلويل (تشيلسي)، كونور كودي (ولفرهامبتون)، إيريك داير (توتنهام)، جو جوميز (ليفربول)، مايكل كين (إيفرتون)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، أينسلي مايتلاند نيلز (آرسنال)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كيران تريبيه (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كايل ووكر (مانشستر سيتي)، ريس جيمس (تشيلسي).
الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول)، ماسون مونت (تشيلسي)، ديكلان رايس (وست هام)، جيمس وارد براوز (ساوثمبتون)، هاري وينكس (توتنهام)، بوكايو ساكا (آرسنال).
الهجوم: تامي أبراهام (تشيلسي)، دومينيك كالفرت لوين (إيفرتون)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، جاك جريليش (أستون فيلا)، هاري كين (توتنهام)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جادون سانشو، (بوروسيا دورتموند الألماني)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).
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