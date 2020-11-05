أمين الشرميطي يدعم شبيبة القيروان في أزمته

قدم نجم الكرة التونسية أمين الشرميطي مساعدة مادية لفريقه الأم شبيبة القيروان، الذي يواجه ضائقة مالية.

وأفاد النادي اليوم الخميس أن الشرميطي قدم منحة مالية قيمة لفريقه الأم في لمسة وفاء منه وفي إطار دعمه المتواصل للفريق الاول لكرة القدم ومساندته في مشواره القادم.

وغادر الفريق الدوري الممتاز في أعقاب الموسم الرياضي 2019 / 2020، ولكنه سيكون أمام فرصة العودة لأنه سيخوض بطولة مصغرة ضمن مجموعة تضم أربعة فرق لتعويض فريق هلال الشابة، الذي قرر اتحاد الكرة التونسي تعليق نشاطه.

ولعب الشرميطي 32/ عامًا/ لشبيبة القيروان في بداية مشواره قبل انتقاله عام 2006 لفريق النجم الساحلي، الذي سطع نجمه معه بمساهمته في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2007 وكأس السوبر الأفريقي وحلوله في المركز الرابع بكأس العالم للأندية.

واحترف الشرميطي في فرق هيرتا برلين الألماني والاتحاد السعودي وزيورخ السويسري، ويلعب حاليًا لفريق مومباي الهندي.

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