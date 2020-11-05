صورة | قميص محسن متولي من الزمالك إلى الأهلي بعد توديع الرجاء

انقض لاعب وسط النادي الأهلي “صالح جمعة” على التذكار الذي تحصل عليه شقيقه عبد الله من مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء، والتي شهدت فوز الزمالك 1/3، وتوديع الرجاء للمسابقة.

ونشر لاعب النادي الأهلي صورة قميص قائد فريق الرجاء “محسن متولي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بعد ساعات قليلة من مقابلة شقيقه عبد الله الذي قدم مستوى متميز الليلة الماضية أمام ظهير الرجاء عبد الإله مدكور.

وحرص عبدالله جمعة على أخذ قميص قائد نادي الرجاء البيضاوي عقب انتهاء اللقاء الذي وضع الزمالك وجهًا لوجه أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأهدى عبدالله جمعة لاعب الزمالك، شقيقه صالح، قميص محسن متولي كهدية، ليقوم اللاعب بنشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقدم لاعب الأهلي الشكر لشقيقه الزملكاوي على تلك الهدية.

وقدم محسن متولي (34 عامًا) عرضًا كبيرًا مع الرجاء أمام الزمالك، لكن المدرب جمال السلامي قرر تسليم خط الوسط للزمالك في الشوط الثاني عن طريق سحب متولي للدفع باللاعب الشاب محمود بن حليب، وهو ما أدى إلى غضب قائد الفريق المغربي، الذي انفجر في وجه مدربه بعد المباراة بحسب وسائل الإعلام المغربية.