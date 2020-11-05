محسن متولي ينفجر في وجه جمال السلامي بعد فشل الرجاء أمام الزمالك

انفجر قائد فريق الرجاء البيضاوي “محسن متولي” في وجه المدير الفني للفريق “جمال السلامي” عقب السقوط الحر للفريق الأخضر أمام الزمالك المصري في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بثلاثة أهداف لهدف ليلة أمس الاربعاء على ملعب القاهرة الدولي.

وأخفق الرجاء المغربي في تعويض خسارته بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ليودع البطولة بنتيجة 1/4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويفشل في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1999.

وقالت مصادر صحفية بأن محسن متولي انفجر غاضبًا في وجه جمال السلامي خلال تواجده في غرفة خلع الملابس، بسبب تغييره مطلع الشوط الثاني من المباراة، عندما كان يقدم أفضل ما لديه.

وقام جمال السلامي بسحب محسن متولي من لقاء الزمالك، رغم أنه كان يقدم أداءًا مقبولًا طوال الفترة التي شارك فيها.

وأبدى قائد الرجاء غضبه الشديد من السلامي، خاصةً أن الفريق الأخضر لم يقدم الأداء المثالي بعد التقدم بهدف نظيف سجله بن مالانجو، وذلك بسبب تعليماته للاعبين بالتراجع إلى الخلف وغلق المساحات على لاعبي الزمالك، وهو ما أدى إلى سقوط الفريق في هفوات دفاعية قاتلة ترتب عليها استقباله لثلاثة أهداف متتالية.

كما انتقد محسن متولي، المدير الفني للرجاء بسبب التغييرات التي لم تكن مثمرة – على حد قول نفس المصدر-، وأدت في النهاية للخسارة بنتيجة ثقيلة لا تعبر عن المردود الذي قدمه الفريق خلال الشوط الأول.