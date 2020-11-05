خواكين سانشيز يطلق تصريحات نارية ضد مدرب برشلونة “رونالد كومان” على خطى دولوفيو!

هاجم أسطورة ريال بيتيس “خواكين سانشيز” المدير الفني الجديد لنادي برشلونة “رونالد كومان” في حديث خص به إذاعة “كادينا سير” هذا الأسبوع، قبل 48 ساعة فقط من المواجهة المرتقبة بين بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني ليلة السبت المقبل.

وتحدث خواكين عن تحضيرات ريال بيتيس للمباراة، وتطرق كذلك للفترة التي قضاها مع فالنسيا تحت قيادة رونالد كومان في موسم 2008/2007، واصفًا إياها بأسوأ فتراته كلاعب محترف، تمامًا مثلما وصف لاعب برشلونة الأسبق وأودينيزي الحالي “جيرارد دولوفيو” فترته مع كومان أثناء تواجدهما معًا في إيفرتون (المزيد عن تصريح دولوفيو).

ولم يتمتع رونالد كومان وخواكين بعلاقة مميز في فالنسيا، وهذا ما دفع خواكين نحو التقليل من المدرب الهولندي بشكل واضح خلال لقاءه مع كادينا سير، قائلاً “لا يمكن أن أتعاقد معه كي يكون حاملاً لمعدات فريقي”.

وأضاف اللاعب الوحيد المتبقي في كرة القدم العالمية من لاعبي كأس العالم 2002 “لم تكن أفضل تجربة في مسيرتي رفقة فالنسيا عندما كان كومان مدربًا للفريق. بالطبع كانت تجربة ممتعة في فالنسيا، ولكن كما أقول دائمًا، عليك أن تمر بكل شيء وكان هذا ما كان عليه الحال في ذلك الموسم 2008/2007 الذي دربنا فيه كومان.”

وأضاف خواكين سانشيز “لا أريد أن أتحدث أكثر عن ذلك لأنه بصراحة يؤلمني ما حدث هناك، لقد مررت بوقت عصيب حقًا”.

تعيين كومان كمدرب لريال بيتيس؟

سئل خواكين عما إذا كان سيُعين كومان مدربًا لبيتيس في حال تسلم رئاسة النادي الأندلسي في يوم من الأيام، فكان الرد صادمًا من جانبه، حيث قال بصراحة كبيرة “لن أقوم بالتوقيع معه حتى ولو كحامل للمعدات”.

وأردف “طويت تلك الصفحة. قلنا كل شيء. لحسن الحظ لم يدم طويلاً وتمكنا من إنقاذ الموسم بأفضل طريقة ممكنة لأنه كان عامًا صعبًا في فالنسيا”.

وكان فالنسيا قد أنهى موسم 2007/2008 في المركز العاشر بمنافسات الدوري الاسباني مع تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا بعد تجاوز برشلونة في نصف النهائي 2/3 والفوز على خيتافي في النهائي 1/3.

وختم جواكين حديثه بالكيفية التي سيُقابل بها رونالد كومان أثناء مواحهة برشلونة على ملعب كامب نو، وأكد أنه لن يرحب بكومان وقال “لن يلقي التحية لي، ولن أقول له مرحبًا”.