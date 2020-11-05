الدوري الأوربي: توتنهام يحقق فوزاً مستحقاً وروما يكتسح بخماسية ونابولي وسوسيداد يشعلان التنافس

حقق توتنهام هوتسبير فوزاً كبيراً على مضيفه لودوغوريتس رازغراد 3-1 اليوم الخميس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسجل كل هاري كين (13) والبرازيلي لوكاس مورا (33) والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (62) أهداف الفريق الإنكليزي فيما دوّن الروماني كلاوديو كيسيرو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 50.

ويملك توتنهام 6 نقاط في المقابل بقي الفريق البلغاري من دون نقاط.

وفي مباراة أخرى في المجموعة الخامسة، لقن روما الإيطالي، ضيفه كلوج الروماني، درسا قاسيا، بالتغلب عليه 5-0.

وانفرد روما بصدارة المجموعة، رافعًا رصيده إلى 7 نقاط، وتجمد رصيد كلوج عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة السادسة، أشعل ريال سوسييداد الإسباني ونابولي الإيطالي الصراع على الصدارة، بفوز الأول على ألكمار الهولندي (1-0)، والثاني على مضيفه ريجيكا الكرواتي (2-1).

وارتفع رصيد كل من ريال سوسييداد ونابولي إلى 6 نقاط ليزاحما ألكمار في الصدارة، علما بأن الفريق الهولندي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، قلب نابولي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين (2-1) على مضيفه ريجيكا الكرواتي ليرفع رصيده أيضا إلى 6 نقاط، ويشتعل الصراع الثلاثي على صدارة المجموعة، فيما ظل ريجيكا بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.