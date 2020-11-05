الامارات | سالم حديد: ابني فهد رد على مدرب العين في 12 دقيقة.. وأنقذه من الخسارة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم حديد: ابني فهد رد على مدرب العين في 12 دقيقة.. وأنقذه من الخسارة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغرب سالم حديد، والد مهاجم العين فهد حديد، من عدم حصول نجله على فرصة المشاركة بصفة أساسية، رغم تألقه حين يدخل بديلاً في الفترات الأخيرة من المباريات. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن فهد رد على مدرب العين في 12 دقيقة، وأنقذه من الخسارة الثانية على التوالي».

وذلك في إشارة إلى دخول فهد بديلاً في الدقيقة 81 أمام الفجيرة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وأنقذ العين من الخسارة بعد أن سجل هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 93.

وقال حديد: «ابني استطاع أن يثبت قدراته الفنية منذ بداية مشواره مع العين، خلال دورة أندية أبوظبي، التي سبقت انطلاقة الموسم الكروي». وأضاف: «في تقديري أن فهد لا ينقصه أي شيء ليشارك أساسياً في المباريات، لقد تطور أداؤه وهو يجتهد في التدريبات، ويقدم أفضل ما لديه في المباريات، حتى إن كان لا يحظى بعدد دقائق كافية». وانتقل فهد حديد إلى فريق العين خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهي المحطة السادسة في مسيرته بعد أن ارتدى قمصان خمسة أندية، هي: النصر والوصل والشارقة والإمارات وخورفكان، لكنه لم يشارك مع الفريق أساسياً حتى الآن في مباريات الدوري، وشارك بديلاً في مباراتين وغاب عن لقاءين. وأشار سالم حديد إلى أن ابنه يحتاج إلى أن يشارك في المركز الأفضل لديه في وسط الملعب على الجبهة اليمنى. وقال: «هو المكان المفضل لديه لإثبات قدراته، خصوصاً أنه يستطيع أن يقوم بمهمة صانع الألقاب، لما يمتلكه من إمكانات تفوق اللاعبين الأجانب وبعض المقيمين في صفوف الفريق، أعتقد أنه يستطيع أن يشكل الإضافة المرجوة، إذا حصل على الفرصة الكافية، والمشاركة في خانته الأساسية». وحول النصائح التي يقدمها إلى ابنه، قال الدولي السابق سالم حديد: «هو يمتلك الموهبة الكافية، ولا يحتاج إلى أن يحصل على النصائح من طرفي، هو لاعب ملتزم في كل شيء، كما أنه مجتهد في التدريبات ويسعى باستمرار لتطوير نفسه، هو في عمر مناسب ليظهر موهبته وبالتأكيد يحتاج فقط إلى أن يحصل على فرصته ليثبت قدراته».

وأكد أنه لا يتدخل في أمور ابنه الفنية على الإطلاق، وأوضح: «بالنسبة لي، فأنا لا أتدخل في أموره الفنية، كما ذكرت، هو يحتاج إلى الفرصة، وأتمنى أن يجدها مع العين، وأعتقد أن الهدف الذي سجله في شباك الفجيرة كان رداً جيداً على المدرب، الذي ظل يحتفظ به في دكة البدلاء، لقد استغل الفرصة الآن، وأتمنى أن يقتنع المدرب بقدرات ابني ويمنحه الفرصة».

فهد حديد مع العين في الدوري:

أساسياً: لا يوجد

بديلاً: مباراتان

التمريرات: 4

أهداف: 1

لمس الكرة: 8 مرات

إجمالي إحصاءات اللاعب طوال مشواره في كل المسابقات:

المباريات: 180

دقائق اللعب: 9820

الأهداف: 25

بطاقات صفراء: 2

بطاقات حمراء: 2

- فهد سجل هدف التعادل للعين أمام الفجيرة في الدقيقة 93، بعد أن دخل بديلاً.

سالم حديد:

- «أنا لا أتدخل في أمور فهد الفنية، هو يحتاج إلى فرصة، وأتمنى أن يجدها مع العين».

- سبق لفهد حديدأن لعب قبل العين لفرق النصر والوصل والشارقة والإمارات وخورفكان.

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