شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يحتفل بـ 100 هدف مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد تعزيز سجله الرائع فى تسجيل الأهداف بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع النادى فى كل المسابقات، ليساعد الفريق على تحقيق فوز ثمين 3-2 على إنتر ميلان فى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز راموس، الذى حصد 22 لقبا منها أربعة ألقاب فى دورى الأبطال مع ريال مدريد، هدفه بطريقته المعتادة بضربة رأس بعد ركلة ركنية من تونى كروس ليتقدم فريقه 2- 0 قبل أن يتعادل إنتر فى تطور مثير.

وبعد ذلك، سجل البديل البرازيلى رودريجو هدف الانتصار ليمنح ريال فوزه الأول فى المجموعة الثانية بعد الخسارة المفاجئة 3-2 أمام شاختار دونيتسك ثم التعادل 2-2 مع بروسيا مونشنجلادباخ.

وقال راموس- البالغ من العمر 34 عاما بعدما وصل إلى هذا الرقم المذهل فى استاد ألفريدو دى ستيفانو، وهو مقر مران ريال لكنه يخوض عليه مبارياته فى ظل تجديد ملعب سانتياجو برنابيو-: «هذا ليس سيئا». وأضاف: «تأتى الأرقام القياسية الفردية فى المرتبة الثانية، لكن يستهدف المرء ذلك طالما تساعد الفرق على الفوز.. وأتطلع إلى المزيد». وتابع: «كانت مباراة صعبة، لكن كان بوسعنا تحقيق نتيجة إيجابية فى النهاية وانتزاع النقاط الثلاث المهمة جدا». وزاد «كنا ندرك أنها مباراة حياة أو موت، وعندما كنا فى الطريق إلى التعادل فى مباراة تقدمنا فيها كنا فى حاجة إلى دفعة. تركنا المجال للمنافس بعض الشىء، وفى دورى الأبطال لا يمكن تحمل ذلك». يعيش زين الدين زيدان، مدرب ريال، تحت الضغط بعد بداية متواضعة فى دورى الأبطال، لكنه تحمس لنجاح بطل أوروبا 13 مرة فى التعافى قبل اللعب فى ضيافة إنتر ميلان فى 25 نوفمبر.

وقال زيدان: «عانينا لكننا نحتاج إلى الإشادة بلاعبينا لأنهم استحقوا الفوز». وزاد: «بدأنا بشكل رائع حقا، وضغطنا بشكل متقدم كما نحب أن نفعل. تقدمنا 2- 0 لكن اهتزت شباكنا سريعا ولم يكن بوسعنا أن نلعب كرة القدم بأسلوبنا المعتاد».